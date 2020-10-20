Петербуржцам рассказали о шансах увидеть северное сияние в городе

Астроном рассказал о шансах увидеть северное сияние над Петербургом / Фото: Константин Шамин

Октябрь - традиционно время для того, чтобы наблюдать северное сияние. К тому же сейчас бушуют магнитные бури, которые увеличивают возможность увидеть одно из красивейших природных явлений. Во вторник, 20 октября 2020 года, астроном Евгений Соков рассказал, удастся ли жителям Санкт-Петербурга понаблюдать за сиянием в черте города.

- От того, насколько активно солнце, зависит, насколько сильная магнитная буря ожидается. Если сейчас солнце активно, оно будет посылать много космических лучей, которые будут вторгаться в земную магнитосферу и вызывать такие вот полярные сияния. Чем более интенсивное излучение, тем сильнее полярное сияние, - рассказал специалист газете "Петербургский дневник".

Как правило, в нашем полушарии самые сильные сияния приходятся на апрель, сентябрь и октябрь. Увидеть разноцветные переливы можно будет при ясном небе. Конечно, лучше всего уехать подальше от города, где нет засветки от обилия фонарей.

Однако угадать, когда будет пик сияния не получится, так как Солнце может проявить активность в любой момент. Ожидается, что наиболее сильно светить будет с 23 по 25 октября.