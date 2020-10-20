БДТ имени Товстоногова отметил стектакли из-за коронавируса у артистов

БДТ отменил спектакли из-за коронавируса у артистов театра в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 20 октября 2020 года, Большой драматический театр имени Товстоногова в Санкт-Петербурге сообщил об отмене спектаклей на весь месяц. Причиной стал коронавирус, который обнаружили у нескольких артистов. Обследование среди актеров проводится регулярно. Отмечается, что заболели два человека.

- Здоровье и безопасность зрителей и сотрудников БДТ для нас превыше всего и театр строго соблюдает стандарт безопасности, утвержденный Роспотребнадзором. Вовремя выявить коронавирус и начать лечение — очень важно, - сообщили в театре.

Так, отменены спектакли: "Слава" 20 октября, "Аустерлиц" 25 октября и "Дама с собачкой" 29 октября.

Однако зрители смогут вернуть билеты, купленные в кассе театра и театральных кассах города в самом БДТ. Деньги за электронные билеты вернутся автоматически.

- Нас отмены и переносы огорчают не меньше, чем зрителей, но мы верим, что все наладится, и делаем все, что в наших силах, чтобы этот момент приблизить. Берегите здоровье и будьте внимательны к себе и окружающим, - добавили в театре.