«Зенит» и «Брюгге» не открыли счет в первом тайме «вязкого» матча Лиги чемпионов

"Зенит" и "Брюгге" не открыли счет в первом тайме матча Лиги чемпионов. Фото: twitter.com/zenit_spb

«Зенит» и «Брюгге» не сумели открыть счет после первого тайма стартового матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021. Игра пока что получается чересчур вязкой без большого количества моментов. Соперники сине-бело-голубых хоть и лишились трех футболистов основы из-за коронавируса, но имеют преимущество. Зато бельгийцы нахватали желтых карточек – сразу три.

- Несмотря на отсутствие трех игроков, вся боевая атакующая мощь «Брюгге» сохранилась. Единственный вопрос для тренера - линия обороны. В любом случае, во всех сочетаниях они уже играли, поэтому это будет не новая схема. Если она будет, - ранее намекнул о силе соперника главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Статистика по ударам в створ пока никудышная - 1:1. Верных голевых моментов не имела ни одна команда.