Босую девушку, сверкавшую пятками по грязи и лужам, заметили на севере Санкт-Петербурга

Босая петербурженка удивила прохожих на улице Оптиков. Фото: vk.com/sosedi_kvartala

Петербуржцы активно обсуждают босую девушку, которую заметили щеголявшей по лужам и грязи во дворах на улице Оптиков на севере города. Прохожие оборачивались и недоумевали, что происходит - ведь можно подцепить инфекцию или пораниться.

Фотографии экстремальной прогулки появились в сообществе «Соседи СПЧ, Приморский район» во «Вконтакте». Некоторые горожане предположили, что девушка проиграла кому-то спор или является активным приверженцем босоногого движения Barefoot, популярного на Западе. Позже в комментариях появилась и сама героиня. Ее зовут Елена, и она недавно переехала в Санкт-Петербург из Крыма.

Ранее Елена жила в Крыму, ходить там босой было явно удобнее. Фото: vk.com/moreotpuska

- Я начала с марта. До этого обливалась, ныряла в море холодное. Следующий этап – закаливание через ноги. Уже виден результат – хожу свободно. И дальше цель – легкая верхняя одежда и уже самое желаемое – совсем в летнем зимой. Как-то так, - пишет девушка.

Как рассказывает Елена на своей личной странице во «Вконтакте», она сознательно выбрала закаливание и получает наслаждение от этого. Однако девушка каждый день ловит на себе взгляды горожан. Тяжелее всего приходится с охранниками в метро и торговых центрах, которые пристают к ней с грубыми вопросами о ее психическом здоровье.