Градозащитники возмущены сносом дореволюционного трамвайного парка в Санкт-Петербурге

Градозащитники протестуют против сноса дореволюционного трамвайного парка в Нейшлотском переулке. Фото: vk.com/voopiik_spb

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) возмутилось сносом дореволюционного трамвайного парка, находившегося в Нейшлотском переулке в Санкт-Петербурге. По словам градозащитников, они пытались через суд сохранить несколько старинных корпусов, которые по какой-то причине после незначительной перестройки числились в реестре, как возведенные в 1971 году.

Под землей эксперты нашли "историю" старинного депо, созданного в конце 19 века. Фото: КГИОП Санкт-Петербурга

- На месте парка конно-железных дорог должны построить жилой комплекс. В таких случаях градостроительный кодекс запрещает снос в отсутствие разрешения на строительство, которое до настоящего времени не получено. На место вызвали полицию. Проводится проверка, но разрешительные документы на снос не показали даже правоохранительным органам, - пишут градозащитники в группе петербургского отделения ВООПИик во «Вконтакте».

Градозащитники убеждены, что снос незаконный. Фото: vk.com/voopiik_spb

Добавим, что КГИОП опубликовал историко-культурную экспертизу территории исторического депо. Под землей нашли как булыжное мощение, так и рельсы с остатками шпал.