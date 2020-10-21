16 человек задержаны после перестрелки на Апраксином дворе в Санкт-Петербурге

Массовая драка с перестрелкой произошла на Апраксином дворе в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга пытается разобраться в массовой драке с перестрелкой, произошедшей на территории Апраксина двора. Рано утром, в 5:20 часов вторника, 20 октября 2020 года, в отделение Центрального района поступило сообщение о громких хлопках у дома 28/30 по Садовой улице. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

- Правоохранители выяснили, что на территории рынка между уроженцами одной из среднеазиатских республик возник словесный конфликт, который перерос в потасовку, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

В итоге, один из участников заварушки несколько раз выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента. В результате пострадал 51-летний мужчина, которого госпитализировала бригада скорой помощи.

Для того, чтобы разобраться в конфликте, полицейские задержали и доставили в отделение 16 человек. Возбуждено дело о хулиганстве.