Режиссер Лев Додин заразился коронавирусом в Санкт-Петербурге

Театральный режиссер Лев Додин заболел коронавирусом Фото: Евгения ГУСЕВА

Известный театральный режиссер Лев Абрамович Додин заболел коронавирусом. Об этом стало известно в среду, 21 октября 2020 года. Отмечается, что 76-летний народный артист России на данный момент переносит инфекцию в домашних условиях.

- Лев Абрамович Додин болеет дома, - сообщили в пресс-службе Малого драматического театра Санкт-Петербурга.

О состоянии здоровья режиссера на данный момент ничего не известно. "КП-Петербург" пытается связаться с артистом, чтобы узнать о его самочувствии.

Также в МВД сообщили, что коронавирус поразил актрису Татьяну Борисовну Шестакову. Ее состояние несколько тяжелее. Сейчас артистка находится в больнице под наблюдением врачей.

В связи с выявлением COVID-19 у артистов, МДТ Петербурга перенес несколько спектаклей с октября на ноябрь. Информация о состоянии здоровья заболевших ожидается.