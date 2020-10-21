Мокрый снег и сильный ветер накроют Ленинградскую область 22 октября

Мокрый снег с дождем пройдут в Ленобласти 22 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Только осенняя погода успела сменить летнюю, как зима начала наступать на "пятки". В четверг, 22 октября 2020 года, в Ленинградской области снова ожидается мокрый снег, а ночью заморозки. Кроме того, регион накроет ветер, который усилится к концу недели.

- В четверг в Ленобласти облачно, ночью с прояснениями. В ночное время местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха опустится до нуля - плюс 5 градусов, на востоке местами до минус 4 градусов, - предупредили в МЧС 47-го региона.

Утром в четверг также будут дожди, на востоке в отдельных районах с мокрым снегом. Температура воздуха от плюс 5 до 10 градусов.

Также ожидается сильный юго-восточный, южный ветер 7-12 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 23 октября, порывы усилятся до 15 метров в секунду.

В связи с непогодой на дорогах образуется гололед. Автомобилистам следует быть осторожными во время поездок.