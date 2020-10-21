КАД полностью перекроют на развязке с Таллинским шоссе

На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют движение Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Внимание, автомобилисты. На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга новые ограничения. В ночь с 22 на 23 октября 2020 года на развязке КАД с Таллинским шоссе будет полностью перекрыто движение в связи с демонтажом высоковольтных воздушных линий. Закрыты будут съезды номер 5 и 13.

- В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, на период демонтажа и монтажа высоковольтных воздушных линий в течение ночи будет пять раз полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внешнему и внутреннему кольцу КАД одновременно. Продолжительность одного перекрытия составит не более тридцати минут, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Так, движение по трассе будет закрыто: с 00:00 до 00:30, 01:00 – 01:30, 02:00 – 02:30, 03:00 – 03:30, 04:30 – 05:00.

Дополнительно к вышеуказанным перекрытиям и в это же время будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область, на Красносельское шоссе по направлению в Красное Село и на Волхонское шоссе по направлению в город Пушкин.