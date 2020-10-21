Пострадавшими в ДТП на Косыгина оказались жених с невестой, ехавшие в ЗАГС

"Солярис" с женихом и невестой влетел в остановку на проспекте Косыгина. Фото: vk.com/strnov

Стало известно, кто именно пострадал в аварии на проспекте Косыгина, где серебристый «Хендэ Солярис» перевернулся и влетел в автобусную остановку с людьми. По данным источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, в иномарке ехали в ЗАГС жених с невестой. Путь им преградил выскочивший наперерез «Лексус».

- «Лексус» выезжал со второстепенной дороги и врезался в «Хендэ», тот по инерции касательно задел «Мерседес», после чего перевернулся и на крыше доехал до остановки, - сообщили «комсомолке» ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По счастью, никто из многочисленных прохожих не пострадал. Все травмы пришлись на долю жениха-водителя и его пассажирки-невесты. Обоих повезли на скорой помощи в одну из городских больниц. Состояние пострадавших врачи оценивают как средне-тяжелое.

Также очевидцы говорят о ребенке, который мог находиться в салоне, однако эта информация пока не подтверждается.

- Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются, по данному факту проводится проверка, - сообщает ГИБДД.