Петербургские верфи строят суда для Северного морского пути Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге на предприятиях - исторически сложившиеся компетенции по развитию Арктики. Об этом в среду, 21 октября 2020 года, заявил губернатор Александр Беглов. Сейчас на верфях города вовсю строятся суда для Северного морского пути.

- У нас разрабатывают и строят ледоколы нового поколения, которые могут обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Проектируются и создаются аварийно-спасательные и вспомогательные суда. Все это позволяет нашему городу успешно решать задачу по развитию Северного морского пути, - сказал Беглов.

Сейчас на площадке Балтийского завода уже завершено строительство головного атомного ледокола "Арктика". Также идет строительство четырех серийных универсальных атомных ледоколов – "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка".

Кроме того, в Петербурге ведется обучение судовых команд. Глава города также отметил, что развитие такой глобальной транспортной артерии, как Северный морской путь невозможно без навигационно-гидрографического обеспечения судоходства.