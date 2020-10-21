Женщина погибла под колесами поезда в Гатчине

Женщина погибла на путях под товарным поездом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Транспортная полиция выясняет обстоятельства гибели молодой женщины, чье тело было найдено на путях на станции Гатчина-Варшавская. По предварительным данным, трагедия произошла в ночь на вторник.

- 20 октября текущего года в 02:00 грузовым поездом на 46-м км станции Гатчина-Варшавская смертельно травмирована женщина, - сообщает пресс-служба северо-западного Управления на транспорте МВД России.

На теле погибшей документов найти не удалось. Известно, что на вид ей 30-35 лет. Пока это все приметы, которые сообщают полицейские.

Они ищут свидетелей трагедии или тех, кто может прояснить личность женщины. Сообщить информацию можно по номеру: (812) 252-56-03.

Также в транспортном управлении напоминают: железная дорога – место повышенной опасности и здесь следует быть особенно внимательным. И тем более не пытаться пролезть под вагонами стоящего поезда.