Мать девяти детей накопила миллион рублей долга по алиментам

Матери-алиментщице грозит год тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

46-летняя жительница Санкт-Петербурга стала фигурантом уголовного дела, заведенного по факту невыплаты алиментов. Мать девяти детей, четверо из которых несовершеннолетние, в общей сложности задолжала около миллиона рублей.

- Петербурженка еще в 2007 году была лишена родительских прав в отношении своих 4-х несовершеннолетних детей и должна выплачивать алименты по решению суда. Женщина ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает, имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, за ней не числится, - сообщает пресс-служба местного Управления федеральной службы судебных приставов.

С 2007 года дети женщины жили в детдоме, но она им не платила ни копейки. Горе-мать дважды попадала под административное наказание, но ничего не менялось. Теперь на нее завели дело по статье «Неуплата родителем средств на содержание несовершеннолетних детей».

Максимальное наказание – год лишения свободы.