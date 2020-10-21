Число классов на карантине из-за коронавируса увеличилось до 120 в Санкт-Петербурге

Еще 11 классов ушли на дистанционное обучение в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжают отправлять на карантин школьные классы, в которых обнаруживают больных коронавирусом. Так, в среду, 21 октября 2020 года, количество коллективов, находящихся на дистанционном обучении увеличилось до 120. Накануне их число было на 11 классов меньше.

- На обучении с использованием дистанционных технологий находятся 120 классов в 69 школах, это 0,6 процентов от общего количества классов в городе. 20 октября на дистанционном обучении находились 109 классов, - рассказали в комитете по образованию Северной столицы.

Также на сегодня в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты семь групп в шести детских садах.

Вопрос о продлении осенних школьных каникул в Петербурге, которые начнутся 26 октября, все еще обсуждаются. "Комсомолка" узнала, что детям могут добавить дополнительные четыре дня отдыха.