Дополнительное лабораторное оборудование для исследований на коронавирус получат больницы Санкт-Петербурга

Городские медучреждения получат дополнительное лабораторное оборудование и средства индивидуальной защиты Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из городского бюджета Санкт-Петербурга выделили средства на приобретение лабораторного оборудования для ПЦР-исследований на коронавирус. Соответствующее распоряжение в среду, 21 октября 2020 года, подписал губернатор Александр Беглов. Всего выделят 34195,1 тысяч рублей для пяти медицинских учреждений. Диагностическое оборудование позволит повысить среднюю производительность выполнения исследований в 2-3 раза.

- Увеличение количества ежедневных исследований за счет наращивания мощностей лабораторий позволит своевременно проводить диагностику COVID-19 и повысит эффективность использования коечного фонда, - сказал губернатор Александр Беглов.

Также для государственных больниц выделял 2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства Петербурга. Эти деньги пойдут на закупку защитных костюмов, масок, перчаток, бахил для медицинских работников и пациентов.