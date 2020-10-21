Кучу долларов нашли в заброшенном гараже в Санкт-Петербурге

Кучу долларов нашли во время демонтажа заброшенного гаража в Петербурге / Фото: ККИ

В Санкт-Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом обнаружили кучу долларов в полузаброшенном гараже. Как стало известно в среду, 21 октября 2020 года, на Наличной улице велись работы по освобождению земельного участка от старого бокса. Когда работники вскрыли захламленный начали описывать имущество, то неожиданно обнаружили иностранную валюту.

- Ранее земельный участок, на котором размещалось гаражное строение, по договору аренды городом был передан жительнице Петербурга 1929 года рождения. Срок договора истек более 10 лет назад, после смерти владелицы гаража, им пользовался ее сын, - рассказали в комитете.

Деньги были переданы законному хозяину / Фото: ККИ

В найденном свертке с деньгами находилась банковская выписка об обмене валюты на имя владелицы гаража. Еще сын о богатстве ничего не знал, так как при написании заявления о возврате со склада временного хранения принадлежащих ему колес, петербуржец еще раз подтвердил, что ничего ценного для него в гараже больше не находилось.

С мужчиной связался директор Центра повышения эффективности использования государственного имущества и вернул ему деньги. Сотрудники, нашедшие доллары будут поощрены.