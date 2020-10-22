Первый медведь ушел в спячку в центре помощи диким животным в Ленобласти

Медведица Тоня стала первой, кто ушел в спячку центре "Велес" в Ленобласти. Фото: vk.com/veles_spb

Центр помощи диким животных «Велес» в Ленобласти, который лечит и реабилитирует зверят, рассказал о первом медведе, ушедшем в традиционную спячку. Первопроходцем стала бурая красавица Тонечка. Напомним, ее спасли от горе-хозяина, приковавшего изнеможенного животного к двум цепям, которые позже вросли под кожу.

21 октября Тоня, уже давно поправившаяся от болячек, попрощалась с добрыми ветеринарами и ушла в свою берлогу-конуру, зарывшись в соломе.

Тонечка спряталась за соломой. Фото: instagram.com/veles_center_spb/

- Холодно ей точно не будет – внутри еще много соломы, да и зимний мех у медведей густой и очень теплый. Плюс за летне-осенний сезон медведи набирают хороший слой жира, который служит «утеплителем» на период спячки, - пишут сотрудники «Велеса» в своем Instagram.

Ветеринары добавляют, что Тонечка может еще выйти из берлоги, поскольку синоптики обещают потепление, но, в целом, медведица будет больше спать, чем бодрствовать.