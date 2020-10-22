«Это чей-то розыгрыш?»: Преподавателей СПбГУ обязали обследоваться у психиатра

Педагогов СПбГУ пригласили к психиатру. Фото: Олег ЗОЛОТО

Преподаватели СПбГУ штурмовали виртуальную приемную вуза из-за полученных направлений о необходимости пройти психиатрическое освидетельствование в соответствии с требованием Госинспекции труда. Напомним, бывшего сотрудника университета, доцента Олега Соколов, судят по обвинению в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. Его психолого-психиатрическая судебная экспертиза подтвердила, что историк вменяем.

Но, по словам вуза, криминал тут не причем, так как прием у психиатра - стандартная процедура, которая проводится не реже раза в пять лет. Однако педагоги удивлены.

- За шесть лет работы в СПбГУ получил подобное приглашение впервые. Это реальная необходимость или чей-то розыгрыш? – спросил у проректора по организации работы с персоналом Владимира Еремеева анонимный учитель.

Позже оказалось, что многие профессора получили «приглашения» к психиатру по ошибке. Ко врачу пригласят только несколько категорий из педсостава.

- В декабре 2019 года СПбГУ получил предписание от Госинспекции труда, обязывающее провести обязательное психиатрическое освидетельствование (ОПО) не только работников, проходящих ОПО ежегодно (чья профессиональная деятельность осуществляется в условиях повышенной опасности или связана с воздействием вредных веществ, а также оборотом наркотических или психотропных веществ), но и универсантов, выполняющих преподавательскую работу, - расставили все точки над i в вузе.