Пассажиров без масок не пустят в транспорт и такси в Санкт-Петербурге с 26 октября

С 26 октября в Санкт-Петербурге усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и такси Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге усиливают контроль за мерами безопасности для борьбы с коронавирусом. Так, с понедельника, 26 октября 2020 года, пассажиров перестанут пускать в общественный транспорт и такси без масок. Соблюдение этого правила необходимо для того, чтобы остановить распространение инфекции.

- С 26 октября пассажирам общественного транспорта без гигиенических масок и перчаток может быть отказано в перевозке, то же правило распространяется и на такси, - рассказали в Смольном.

Водители и кондукторы транспорта также обязаны носить средства защиты. Что касается таксистов, то они могут не надевать маску, если едут в машине без пассажира.

Также с 26 октября в Петербурге увеличится количество рейдов с участием сотрудников полиции, которые будут контролировать соблюдение масочного режима.

Отметим, что на сегодняшний день общий пассажиропоток в сравнении с прошлой неделей уменьшился на 0,7% и составил 77% от показателей аналогичного периода прошлого года.