Школьник на ходу выпал из автобуса на Красносельском шоссе

Школьник выпал из автобуса, когда ехал на занятия. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Серьезный дорожный инцидент произошел утром в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В районе поселка Горелово из автобуса выпал школьник, ехавший на учебу. Ребенок получил ссадины и ушибы, с которыми и был госпитализирован.

- Около 07:00 на Красносельском шоссе, 48, произошло падение несовершеннолетнего пассажира из автобуса. Мальчик получил легкие травмы. По данному факту проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, инцидент произошел, когда ребенок только зашел в автобус. Тот тронулся, не успев закрыть двери. 15-летний подросток выпал и зацепился одеждой за автобус. Свидетели ЧП сообщают, что школьника несколько метров протащило по асфальту. По счастью, под колеса он не попал.