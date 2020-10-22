Коронавирус «отобрал» 30% выручки у баров и ресторанов Санкт-Петербурга

Рынок общественного питания сократил доходы на треть. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пандемия больно ударила по многим сферам общественной жизни Петербурга и бизнесу. Весенний локдаун с закрытием торговых центров, кинотеатров, музеев, ресторанов, кафе и так далее не мог не сказаться на доходах коммерсантов. Насколько именно – подсчитали в Петростате. Здесь привели данные за девять месяцев 2020 года и сравнили период с прошлогодним.

- Рынок общественного питания в Петербурге сократился на 30,2 % по сравнению с 2019 годом и составил 48,4 млрд долларов, - пишут «Невские новости».

При этом наилучшие показатели по выручке городские бары и рестораны дали в сентябре — 6,54 млрд рублей. Но это дочти на 10 процентов меньше, чем годом ранее.

Сильно за время пандемии потерял и рынок услуг. - 14,9 % по отношению сентября 2020 к сентябрю 2019-го, и - 19,9 % по итогам девяти месяцев нынешнего года.

В «плюс» пока вышла только розничная торговля, но только в конце лета-начала осени. И лишь потому, что магазины в своем большинстве закрыты не были.