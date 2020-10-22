Первый в России специальный инвестиционный контракт с производителем фармацевтических субстанций заключен в Санкт-Петербурге

Впервые в России заключен специальный инвестиционный контракт с производителем фармацевтических субстанций / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге заключен первый в России специальный инвестиционный контракт с производителем фармацевтических субстанций. В четверг, 22 октября 2020 года, стало известно, что соглашение было подписано Министерством промышленности и торговли РФ, правительством Петербурга и фармацевтической компанией "Активный Компонент".

- Новое производство – это новые возможности не только для самой компании, но и для их партнеров, региона, а самое главное – повышается доступность лекарств и снижается зависимость от импорта, - сказал губернатор Александр Беглов.

Контакт предусматривает строительство нового производства фармацевтических субстанций в Пушкине, а также модернизацию существующего предприятия в поселке Металлострой. Это позволит выпускать более широкий перечень субстанций и снизить поставки из Китая и Индии. Инвестиции по СПИК составят 1,57 млрд рублей, а общий объем - 2,7 млрд рублей.

В рамках СПИК планируется увеличить количество изготавливаемых субстанций с 55 до 100, в том числе противовирусных для лечения ВИЧ, противоопухолевых, метаболиков, желудочно-кишечных, нейротропных и других.