Крыша жилого дома загорелась на Кирочной улице в Санкт-Петербурге

Пожар охватил крышу жилого дома на Кирочной улице в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

На Кирочной улице в Санкт-Петербурге мощный пожар. В 16:30 часов у дома номер 5 загорелась крыша. Несколько пожарных машин съехались на место ЧП. Сейчас борются с огнем 12 единиц специальной техники.

- В трехэтажном доме, который частично жилой, а частично административный, горит крыша. В 17:16 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен повышенный ранг сложности №2, - сообщили в МЧС Северной столицы.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас 54 человек спасателей занимаются тушением пожара.

- Жители эвакуированы во двор, квартиры сильно залиты, - рассказали свидетели ЧП.

По рассказам очевидцев, из-за пожара на Кирочной улице образовался транспортный коллапс. Из-за дыма почти не видно дорогу, а пожарные машины перегородили всю проезжую часть. Улица перекрыта от Маяковской до Литейного проспекта.