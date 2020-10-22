Контрольно-надзорные группы для проверки соблюдения стандартов безопасности создали в Санкт-Петербурге

Мобильные контрольно-надзорные группы приступили к проверкам соблюдения стандартов безопасности в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге создали специальные мобильные контрольно-надзорные группы, которые будут проверять соблюдение стандартов безопасности, направленные на борьбу с коронавирусом. Как пояснили в Смольном в четверг, 22 октября 2020 года, в их состав входят сотрудники уполномоченных для проверок профильных комитетов, Роспотребнадзора и правоохранительных органов.

- Сейчас, в отличии от весны, мы находимся на восходящей ветке распространения вируса. Но позволить себе введение полного карантина мы не можем, иначе это приведет к тотальному обрушению экономики. Поэтому сегодня главное – сформировать сопротивление вирусу и обеспечить безопасность горожан, - пояснил вице-губернатор города на Неве Евгений Елин.

Мобильные группы будут устраивать рейды в объектах торговли, местах большого скопления людей и общепита. Особое внимание будет уделяться безопасности на транспорте.

Также проверят наличие QR-кода безопасной деятельности. Нарушителей привлекут к ответственности. Сначала они получат предупреждение, в случае повторного выявления нарушений – штраф, при злостном уклонении последует приостановка деятельности.