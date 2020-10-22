В Смольном объяснили причины высокой смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге

В Смольном объяснили показатель высокой смертности от COVID-19 в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает занимать первое место по числу смертей от коронавируса во всей стране. На четверг, 22 октября 2020 года, в Северной столице скончались уже 3 533 человека от 54 668 общего числа заболевших. В Москве умерло, разумеется, больше - 6 187 пациентов, но заболели при этом почти 381,5 тысяч.

- Количество смертей в период пандемии не превышает среднего показателя по стране, предложив рассчитывать летальные случаи от COVID-19 в Петербурге, как отношение числа умерших к числу заболевших, - пишет "Мойка78" со ссылкой на комитет здравоохранения.

Отмечается, что в процентном соотношении Петербург по числу смертей на первом месте по стране с показателем 6,46 процентов. Второе место занимает Дагестан - 4,8 процента.

Напомним, что в Петербурге усиливают контроль за соблюдением правил безопасности. Также бары и рестораны до 29 ноября будут закрыты в ночное время.