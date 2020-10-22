Мощный пожар разгорелся в пятиэтажном доме на Невском проспекте

Жилой дом загорелся на Невском проспекте в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жилой пятиэтажный дом загорелся на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Сообщение о пожаре на телефон экстренной службы поступил в четверг, 22 октября 2020 года, в 14:46 часов. Горела квартира на третьем этаже дома номер 146. Бригада спасателей немедленно выехала на место.

- По прибытию пожарные эвакуировали 10 человек из горящего дома, - рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

Оказалось, что пожар начался в двухкомнатной квартире. Огонь полностью охватил комнату площадью в 30 "квадратов". Для того, чтобы справиться с пламенем, пожарные были вынуждены разобраться 20 "квадратов" перекрытий.

Из за опасности распространения огня по перекрытиям в 15:45 пожару присвоили дополнительный номер вызова 1-БИС. Дополнительно были усилены боевые участки, обнаружено скрытое горение перекрытий, проведено их вскрытие.

- В результате пожара пострадала 63-летняя женщина. Ее передали медикам и госпитализировали в больницу, - добавили в МЧС.

Ликвидацией пожара занимаются 6 единиц техники и 27 человек личного состава.