Петербуржцам предложили создать единый логотип для общественного транспорта

Объявлен конкурс на создание единого логотипа для общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Конкурс на создание единого логотипа для общественного транспорта объявили в Санкт-Петербурге. Это инициатива ГКУ «Организатор перевозок» при поддержке Комитета по транспорту. Оригинальные работы от любого, кто старше 18 лет, ждут с 22 октября по 23 ноября. Оценивать товарные знаки будут как компетентное жюри, так и пользователи Сети.

По словам организаторов конкурса, от участников требуется разработать узнаваемый стиль общественного транспорта Северной столицы, который в лучшую сторону отличается от маршруток безопасностью, комфортом и льготными «плюшками».

- Единый логотип должен помочь сплочению всех видов городского общественного транспорта в единую систему с удобной навигацией, понятной и петербуржцам, и гостям города. При этом приветствуется привязка дизайна логотипа к наиболее узнаваемым городским достопримечательностям и применение знаковых символов Санкт-Петербурга, - сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

Подробности о техзадании можно посмотреть по ссылке. Готовые работы ждут по электронному адресу konkurs@orgp.spb.ru вместе с конкурсной заявкой.