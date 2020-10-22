Девушка на «Шевроле» влетела в 87-летнюю пенсионерку в Пушкине

Два жестких ДТП с пострадавшими произошли вечером 22 октября в Пушкине. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Шевроле» сбил 87-летнюю пенсионерку на Ахматовской улице в Пушкине. Жесткое ДТП произошло около 19:08 возле дома №6. По предварительной информации, пожилая женщина находилась вне зоны пешеходного перехода, когда в нее влетела иномарка. За рулем автомобиля была 26-летняя девушка.

- В результате аварии пострадавшую пенсионерку срочно госпитализировали в больницу усилиями медиков скорой помощи. У женщины диагностировали тяжелые травмы. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что чуть ранее в Пушкинском районе произошла другая серьезная авария. На Ленсоветовской дороге водитель «Форда Фокус» сбил 23-летнего мужчину, который вышел на дорогу вне «зебры». Пешеход тоже получил тяжелые травмы, сейчас он уже в больнице, им занимаются врачи.