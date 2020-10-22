1,5 тысячи нарушений парковки выявили в Санкт-Петербурге в первый день работы мобильных «Парконов»

1,5 тысячи нарушителей правил парковки зафиксировали "Парконы" всего за день в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Примерно 1,5 тысячи нарушений правил парковки выявили в Санкт-Петербурге всего лишь за первый день работы мобильных «Парконов». Теперь специальные комплексы работают не только в Калининском районе, а по всему городу. Цель проста – выработать у автомобилистов совесть к соблюдению требований знаков дорожных знаков «Остановка запрещена» с указанием времени действия.

- «Парконы» будут эффективнее выявлять нарушителей парковки. Это позволит дорожно-эксплуатационным и коммунальным службам своевременно и без всяких препятствий убирать городские улицы и проезды. Поэтому просим всех водителей с пониманием отнестись ко всем принимаемым мерам, быть внимательнее и не нарушать, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что штраф за вышеупомянутое нарушение парковки составляет 3 тысячи рублей. «Парконы» следят за порядком круглосуточно. Прежде всего, автохамов ищут на узких улицах и в боковых проездах.