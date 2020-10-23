Беглов рассказал о запасе прочности у системы здравоохранения Санкт-Петербурга

Беглов оценил запас прочности системы здравоохранения Санкт-Петербурга. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о хорошем запасе прочности у городской системы здравоохранения. По словам градоначальника, медики Северной столицы имеют все условия, чтобы быть готовыми к возможному ухудшению эпидситуации.

- Сейчас у нас есть все необходимые препараты, резерв средств индивидуальной защиты, а также новые методики лечения коронавируса с учетом опыта и рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора. При этом мы просим горожан строго соблюдать меры безопасности, - рассказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Добавим, что власти Северной столицы в период с минувшей весны по текущую осень создавали резерв коек, который можно оперативно использовать при необходимости. 1,5 тысячи мест для больных COVID-19 появятся и благодаря четырем стационарам-трансформерам, строящихся с лета. Еще 3,1 тысячи свободных коек есть во временном госпитале «Ленэкспо» и пансионате «Заря» в Репино.

- Плановая медпомощь у нас не пострадала. Амбулаторных пациентов стали все чаще обследовать на КТ, что помогло разгрузить систему здравоохранения, - подытожил Беглов.