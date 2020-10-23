Труп задушенной пенсионерки нашли в ее доме в Ленобласти

В Ленобласти неизвестный задушил пенсионерку в ее же доме. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи СК России по Тосненскому району Ленинградской области завели дело об убийстве после обнаружения тела пенсионерки в одном из частных домов поселка Красный Бор. Труп нашла знакомая пожилой женщины. Поначалу казалось, что смерть некриминальная.

- 20 октября в 09:16 в дежурную часть через экстренный номер 112 поступило сообщение о том, что в своем доме по улице 2-я Дорога обнаружен труп пенсионерки 1934 года рождения. Прибывшим на место происшествия нарядом по указанному адресу найдено тело женщины без внешних признаков насильственной смерти, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Труп отвезли в морг и там за дело взялись судмедэксперты. Как полагается в таких случаях, они установили причину смерти. И тут оказалось, что женщина скончалась тупой травмы шеи, сопряженной с асфиксией. Другими, ее задушили.

После этого было заведено дело по статье «Убийство». Неизвестного преступника ищет полиция.