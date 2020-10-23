Троих подростков насмерть сбил поезд Челябинск-Санкт-Петербург

Поезд Челябинск-Петербург насмерть сбил троих подростков в Вологодской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Страшная трагедия произошла вечером 22 октября на железнодорожной станции Вохтога в Вологодской области. Здесь поезд, шедший в Санкт-Петербург из Челябинска, насмерть сбил троих подростков: двух челочек и мальчика.

- По предварительным данным, дети переходили пути перед близко идущим поездом и, несмотря на принятую машинистом попытку экстренного торможения, избежать наезда не удалось, - сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

От сильного удара все трое погибли на месте еще до приезда скорой помощи. Движение поездов было тут же остановлено, а на место трагедии прибыли следователи транспортной прокуратуры, полиции и Следственного комитета.

Известно, что погибшему парню было 15 лет, а девочкам – по 14. С родителями подростков работают представители правоохранительных органов, все обстоятельства трагедии выясняются.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».