Число заболевших коронавирусом побило рекорд в Ленинградской области 23 октября 2020 года

Сразу 133 человека заразились коронавирусом в Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области установлен очередной рекорд по числу заболевших коронавирусом. По данным на пятницу, 23 октября 2020 года, за сутки инфекция была выявлена сразу у 133 человек. Это самое большое значение за все время пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 11 октября, когда заразились сразу 117 местных жителей.

- За время эпидемии в Ленинградской области коронавирусом заболели 10 402 человек. Из них выздоровели 6 145 пациентов, 49 за последние сутки. Жертвами инфекции стали 109 человек (+2 за сутки). На данный момент с болезнью борются порядка 4 тысяч местных жителей, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Напомним, что 20 октября в стационаре Кингисеппской больницы было развернуто 150 коек для приема больных COVID-19 и внебольничной пневмонией. Также прием ведут стационары ЛОКБ, Всеволожской, Кировской, Приозерской, Волховской, Лужской, Бокситогорской, Гатчинской больниц.