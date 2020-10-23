Уголовное дело о крупном мошенничестве в Елизаетинской больнице завел Следственный комитет

Дело о мошенничестве в Елизаветинской больнице завел СК. Фото: Елизаветинская больница.

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах» в отношении Елизаветинской больницы. Сотрудников медучреждения подозревают в хищении средств, выделенных по нацпроекту «Здоровье». Претензии следователей вызвали траты на разработку компьютерной информационной системы.

- Возбуждено уголовное дело не в отношении руководства больницы, а по факту выявленного мошенничества в особо крупном размере, - сообщили «КП-Петербург» в Следственном комитете.

Пол предварительным данным, следователи считают, что разработчик медицинской информационной системы qMS (запись к врачу, учет пациентов и пр.) выполнявший госконтракт и представители Елизаветинской больницы, где система была внедрена, могли нецелевым образом использовать несколько миллионов рублей.

А вот комментарий главврача самой больницы Сергея Петрова:

- Об уголовном деле мы узнали из СМИ. Мы глубоко возмущены произошедшим. Год назад мы с трудом избавились от недобросовестной компании, безуспешно пытавшейся на нашей базе создать медицинскую информационную систему. Вместо этого мы установили самую современную медицинскую систему qMS, блестяще зарекомендовавшую себя в Алмазовском центре и многих других учреждениях. В течение всего этого времени правоохранительные органы, по непонятной причине ставшие на сторону недобросовестной частной компании, оказывают давление на крупнейшее в городе государственное учреждение здравоохранения.