Годовалый ребенок отравился растворителем из-за отключения света в Санкт-Петербурге

Годовалый ребенок отравился, выпив растворитель. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Невского района Санкт-Петербурга проводят проверку поле госпитализации годовалого ребенка, которого привезли в одну из детских больниц города с сильнейшим отравлением. По предварительным данным, малыш выпил растворитель.

- 22 октября 2020 года около двенадцати часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что в медучреждение был доставлен мальчик 2019 года рождения с отравлением неизвестным веществом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пока врачи боролись за жизнь ребенка, полицейские беседовали с его родителями. По словам отца мальчика, у них дома внезапно отключился свет. Пока взрослые разбирались что да как, малыш дотянулся до оставленной без присмотра бутылки с химической жидкостью и сделал несколько глотков.

Все процессуальные решения и последствия для родителей будут определены по результатам проверки.