Петербургские полицейские раскрыли угон BMW с подземной парковки

Вероятных угонщиков дорогого BMW задержала полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские раскрыли угон дорогого кроссовера BMW Х4, который был похищен в конце августа нынешнего года с подземной парковки жилого дома на Петергофском шоссе. Спустя два месяца в руки оперативников попала 39-летняя женщина, которую подозревают в хищении машины.

- В конце августа 2020 года с территории подземного паркинга было совершено хищение автомобиля стоимостью 3,2 миллиона рублей. 22 октября у дома 2 по 5-му Предпортовому проезду по подозрению в совершении данного преступления задержана 39-летняя жительница города Майкоп, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Одновременно с этим другая группа оперативников в поселке Ропша Ломоносовского района Ленобласти задержала возможного сообщника женщины – 35-летнего уроженца одной из северокавказских республик. В ходе обыска у мужчины изъято оружие, похожее на ружье.

Женщину до суда отправили в следственный изолятор.

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