Вывески советского времени запретят демонтировать в Санкт-Петербурге

Комитет по законодательству выступил в защиту вывесок советского периода в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге могут запретить демонтировать вывески времен Советского Союза. Данную инициативу в пятницу, 23 октября 2020 года, поддержал комитет по законодательству на заседании в Мариинском дворце.

- Если закон примут окончательно, то демонтировать вывески, установленные до 10 октября 1996 года — даты утверждения правил размещения наружной рекламы, будет нельзя, но определенное разрешение всё же понадобится, - рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Чтобы его получить, лицо, которое эксплуатирует такую вывеску или рекламную конструкцию, должно будет обратиться в комитет по печати в течение месяца с того момента, как правительство города разработает соответствующий порядок.

В Петербурге было утеряно уже огромное количество вывесок: "Ателье" на Ординарной, "Союз" на Курской, "Магазин №53" на Жака Дюкло, "Выборгская" на Торжковской, "Дом радио и музыки" на Гражданском.