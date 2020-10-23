15 пассажиров электричек «оформили» за отсутствие масок утром пятницы в Ленобласти

В Ленобласти прошли рейды по "масочникам". Фото: vk.com/pravitelstvo_lenobl

Рейды по проверки соблюдения карантинных норм прошли утром 23 октября в областных электричках. Инспекторы управления по транспорту Ленобласти, представители Северо-Западной пригородной пассажирской компании и транспортные полицейские проверяли, носят ли пассажиры маски в поездах, как это положено.

- 15 административных дел составили за отсутствие масок в электричках сегодня с утра. Рейды прошли в поездах, курсирующих до Луги и поселка Сиверский. Плюс, конечно, разъясняли гражданам необходимость использования средств индивидуальной защиты в эпоху распространения ковида, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Кроме пригородных поездов, наличие масок проверяли в автобусах, маршрутных такси и другом транспорте, идущем по территории Ленобласти.

Губернатор региона Александр Дрозденко уже предупреждал, что власти будут жестко контролировать соблюдение «масочного режима». Нарушителей ждут штрафы.