Сухогруз сел на мель в Ленобласти

Судно с лесом село на мель на реке Свирь. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.

Сухогруз сел на мель в Подпорожском районе Ленинградской области. ЧП произошло днем 23 октября, когда судно проходило по реке Свирь мимо поселка Вознесенье. Капитан сухогруза чуть не рассчитал, корабль «потерял» фарватер и зацепил днищем грунт. Сойти с мели самостоятельно не получилось.

- По предварительным данным, в 12:50 на 959-м км реки Свирь сухогруз совершил выход за левую кромку судового хода, что привело к посадке судна на мель. На судне находятся 12 человек, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По счастью, ни к каким неприятным последствиям инцидент не привел. Люди не пострадали, разлива нефтепродуктов не произошло. Пока огромный «Волго-Балт-188», груженый лесом, находится на мели, решается вопрос как его оттуда снять.

А Волховстроевская транспортная прокуратура тем временем начала проверку исполнения закона о безопасности плавания.