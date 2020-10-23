Стало известно, продлят ли осенние каникулы в школах Ленинградской области

Вместо продления каникул в Ленинградской области школьникам устроят занятия спортом Фото: Олег ЗОЛОТО

В администрации Ленинградской области рассказали о том, каким образом решили продлить каникулы школьникам. В пятницу, 23 октября 2020 года, стало известно, что официально за парты дети вернутся только 9 ноября. Однако совсем расслабиться ученикам не дадут. Вместо того, чтобы сидеть дома, дети займутся укреплением иммунитета с помощью спорта.

- Возвращение после осенних каникул в школах Ленинградской области решили отметить Днями здоровья. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции, - рассказали в администрации 47-го региона.

Так, 5, 6 и 7 ноября для школьников проведут спортивные занятия на свежем воздухе, дистанционные встречи о профилактике коронавируса и о здоровом образе жизни. Уроки в школах в эти дни будут отменены.