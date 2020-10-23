Пять машин попали в ДТП на Планерном виадуке в Санкт-Петербурге

Массовое ДТП остановило движение по ЗСД в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на севере города случалась массовая авария. Около пяти часов вечера в пятницу, 23 октября 2020 года, на Планерном путепроводе в районе Мебельной улицы столкнулись сразу пять автомобилей. Один из участников ДТП - каршеринг.

- На Планерном путепроводе столкнулись пять машин. Каршеринг в хлам, - рассказали в социальной сети очевидцы произошедшего.

Автомобилисты в сети жалуются, что из-за жесткой аварии весь Приморский район встал в пробку. На 18:20 часов намертво стоит ЗСД по внутренней стороне от Богатырского проспекта вплоть до Васильевского острова. Также пробка растянулась по улице Савушкина и Приморскому проспекту из центра города.

Сведений о пострадавших в аварии на данный момент не поступало. Сейчас на месте работают дорожные инспекторы, которые разбираются в произошедшем.