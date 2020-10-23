Дефицит рабочей силы возник из-за оттока мигрантов в Санкт-Петербурге

Колоссальный дефицит рабочей силы зафиксировали в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Глава комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко сообщил о колоссальной нехватке рабочих кадров во время пандемии коронавируса. По его словам, в сферах общепита, торговли и строительства сейчас есть огромный спрос на персонал с простой подготовкой.

При этом чиновник уточняет, что отток мигрантов в большинстве случаев не относится к иностранцам, поскольку границы России закрыты. Скорее, из Северной столицы уезжали жители других регионов, а их сейчас некем заменять. Но есть и плюсы.

- За время пандемии у нас встали на учет в качестве безработных больше 100 тысяч человек. Из них две трети не работали длительное время до первого марта. В итоге мы получили впервые за последние годы легализацию теневой занятости. Но этих людей надо переподготовить для эффективной работы, а таких программ не так уж много, - рассказал Чернейко в эфире телепрограммы «Обратная связь».