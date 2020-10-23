Старинное здание билетных касс РЖД на канале Грибоедова выставили на торги за 853 млн рублей

РЖД продает здание билетных касс на канале Грибоедова. Фото: auction-house.ru

Дочерняя компания РЖД АО «ФПК» решила продать историческое здание билетных касс, которое располагается на набережной канала Грибоедова, 24. Исторический дом, выполненный в стиле эклектика и находящийся близ Казанского собора, выставили на торги. Начальная цена объекта 853 миллиона рублей.

- Шаг аукциона – 1 миллион рублей. Площадь объекта – 9 278,4 квадратных метров. Назначение – нежилое. Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляется 2 декабря 2020 года. Дата проведения торгов – 4 декабря в 10:00, - гласит выдержка из информационного сообщения о торгах на сайте «Российского аукционного дома».

Добавим, что в здании есть пять этажей и подвал, пригодных для нежилого использования. Сейчас залы центральных железнодорожных касс практически не востребованы у владельца, что, возможно, и стало причиной продажи.