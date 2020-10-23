«Шкода» на скорости влетела в маршрутку в Санкт-Петербурге

"Шкода" врезалась в маршрутку в жестком ДТП во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

«Шкода Октавия» на скорости врезалась в маршрутку на перекрестке проспекта Славы и улицы Пражской в Санкт-Петербурге. Страшная авария произошла около 19:15. Судя по фотографиям очевидцев, опубликованных в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», от легковушки не осталось живого места. Сторона водителя полностью искорежена. Без пострадавших, естественно, не обошлось.

За жизнь двух мужчин из "Шкоды" борются медики. Фото: vk.com/spb_today

- По предварительной информации, 21-летний водитель «Шкоды» не справился с управлением с совершил столкновение с попутным автобусом ПАЗ под управлением 54-летнего мужчины. В результате ДТП в маршрутке никто не пострадал. В «Шкоде» же травмированы двое – сам водитель и его пассажир. Обоих госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что для госпитализации пострадавших понадобились спасатели МЧС, которые помогли вырезать их из легковушки.