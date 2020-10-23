32 млн квадратных метров жилья построят в Санкт-Петербурге до 2030 года

32 млн "квадратов" жилья введут в эксплуатацию в Санкт-Петербурге до начала 2030 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга планируют построить в городе до 2030 года примерно 32 миллиона квадратных метров жилья. Вопросы реализации национального проекта Смольного обсудили в правительстве РФ. Одобрение в итоге есть, так что соответствующее соглашение с Минстроем России подпишут уже в ближайшее время.

- Приоритетом для Санкт-Петербурга все еще остается устранение дисбаланса между темпами строительства многоквартирных домов и развитием социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Новостройки должны быть (при вводе в эксплуатацию – Прим.ред.) обеспечены всем необходимым для комфортной жизни, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что по национальному проекту всем регионам поставлена задача построить в общей сложности не меньше 120 млн «квадратов» жилья.