Еврейскую общину оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконный ремонт петербургской синагоги

Петербургскую синагогу оштрафовали за незаконный капремонт. Фото: vk.com/sinagogaspb

Еврейскую общину наказали штрафом в 200 тысяч рублей за незаконный капремонт хоральной синагоги в Санкт-Петербурге. Поводом к административному делу стало нарушение закона об охране объектов культурного наследия. Строители согрешили тем, что установили несогласованные окна и двери с нескольких сторон здания. Особенно КГИОП не понравились дверной и оконный проемы в противопожарной стене.

- Адвокаты еврейской общины вину не признали, указав на истечение срока привлечения к административной ответственности, так как работы выполнили еще в августе 2018 года. Также защитники пояснили, что улучшили объект, приведя его в пригодное для использования состояние, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге судья встал на сторону КГИОП, согласившись с доказательствами проверки, и назначил общине крупный штраф.