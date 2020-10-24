Неизвестные громилы похитили двух детей из рук матери в Санкт-Петербурге

Двое громил похитили маленьких детей из рук петербурженки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Двое неизвестных похитили детей у петербурженки средь бела дня. Все произошло у дома №10/4 на Кингисеппском шоссе. Мужчины вырвали сыновей из рук 33-летней женщины, затолкали их в автомобиль и умчались вдаль. Шокированная мать тут же позвонила в полицию, назвав номер машины похитителей и их приметы вроде высокого роста и маскировки в виде шерстяных серых шарфов.

- Гражданка сообщила, что к похищению сыновей может быть причастен ее бывший муж. Был объявлен план «Перехват» машины злоумышленников. Чуть позже экс-супруга задержали у одного из домов на Богатырском проспекте. Он сидел в своем «Фольксвагене» вместе с похищенными детьми, мальчиками 7 и 8 лет. Также в авто находились двое предполагаемых нападавших, первый – 39-летний уроженец Армении, другой 41-летний уроженец Ленинграда. Оба не судимы, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Все пятеро из иномарки поехали в местный отдел полиции. Стражи порядка усмотрели в похищении признаки преступления, но уголовное дело не возбуждали. Не исключено, что история закончится мирно.