Школьники жестоко избили пьяного петербуржца на проспекте Энергетиков

Подростки избили пьяного петербуржца из-за внезапной ссоры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Школьники напали на пьяного петербуржца и жестоко избили его. Драка в виде «четверо на одного» произошла вечером во дворе дома №74 на проспекте Энергетиков в Красногвардейском районе. Старшеклассники проходили мимо мужчины подшофе и по неизвестной причине с ним повздорили. Слово за слово и 29-летний гуляка лежал на асфальте без сознания и со сломанным ребром. Нападавшие скрылись.

- Прохожие вызвали пострадавшему «скорую». Его госпитализировали в больницу №3 в тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали закрытый перелом восьмого ребра, разрыв легкого и острую алкогольную интоксикацию, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полицейские оперативно установили личности нападавших. Все они несовершеннолетние. Трое являются учащимися 10 и 11 классов 188-й школы, а еще один – нигде не учится и не работает. Подростки пояснили, что избили мужчину руками из-за внезапной ссоры. Всех четверых отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. Их судьба теперь туманна.