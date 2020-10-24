Названы районы с самым загрязненным воздухом за сентябрь 2020 года в Санкт-Петербурге

Специалисты назвали самые загрязненные районы Санкт-Петербурга за минувший сентябрь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС» отчитались о загрязнении атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге за сентябрь 2020 года. Самыми «пахучими» районами признали четыре: Василеостровский, Центральный, Красносельский и Красногвардейский. А вот Петроградский, Фрунзенский и Калининский районы порадовали низкими показателями.

- В сентябре 2020 года уровень загрязнения атмосферы в целом по Санкт-Петербургу квалифицировался как повышенный. Наиболее всего воздух был загрязнен взвешенными веществами, фенолом и аммиаком, - сообщает пресс-служба «Северо-Западного УГМС».

По наличию в воздухе взвешенных веществ победил Василеостровский район. А в Красносельском отметили повышенный уровень загрязнения именно фенолом.

Добавим, что случаев высокого или экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в сентябре, к счастью, не было.