Минометную мину обезвредили на чердаке жилого дома в Санкт-Петербурге

На чердаке жилого дома в Петербурге наткнулись на минометную мину Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Московском районе Санкт-Петербурга нашли отголоски войны. В воскресенье, 25 октября 2020 года, на чердаке жилого дома номер 14, корпус 1, по Московскому шоссе обнаружили снаряд, похожий на мину времен Великой Отечественной войны. Перепуганные жильцы немедленно вызвали на место правоохранителей.

- Опасная находка была сделана во время работ по замене кровли на чердаке дома. Рабочие рассказали правоохранителям о случившемся незамедлительно, - пишет газета "Петербургский дневник".

Чтобы спокойно осмотреть и обезопасить находку, взрывотехникам пришлось эвакуировать жильцов из трех подъездов и оцепить прилегающую территорию.

Во время осмотра специалисты ОМОНа определили, что на чердаке лежит 81-миллиметровая минометная мина немецкого производства. Боеприпас аккуратно вынесли из дома и увезли на специальный полигон для уничтожения. Пострадавших нет.